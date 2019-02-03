Были большие планы. Децл незадолго до смерти стал предпринимателем

Читайте также

Были большие планы. Децл незадолго до смерти стал предпринимателем

40

Кирилл Толмацкий. Фото: © VK/Децл aka Le Truk

Основным видом деятельности были указаны звукозапись и издание музыкальных произведений.

Незадолго до смерти музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным газеты, ИП рэпер зарегистрировал накануне наступления 2019 года — 28 декабря. Основным видом деятельности указаны "звукозапись и издание музыкальных произведений". В свидетельстве о регистрации также были упомянуты "издание книг", "деятельность web-порталов" и "деятельность рекламных агентств".

Лайф писал, что Децл скончался ночью 3 февраля 2019 года после выступления в Ижевске. По словам отца исполнителя Александра Толмацкого, причина смерти Децла пока не выявлена.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×