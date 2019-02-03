Друг Децла рассказал о мечтах рэпера

Продюсер Михаил Огер отметил, что музыкант ушёл из "попсы в довольно протестный андеграунд".

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, любил мечтать, а его музыка вдохновила многих молодых исполнителей. Об этом рассказал друг артиста продюсер Михаил Огер в беседе с РИА "Новости".

— Кирилл был хорошим человеком, осознанным, честным, смелым, отзывчивым. Очень принципиальным. Он любил мечтать, не боялся говорить правду. Его музыка в своё время сподвигла многих заняться хип-хопом, — сказал Огер.

По его словам, Толмацкий в своё время сподвиг многих заниматься хип-хопом. 15–16-летние подростки видели, что "такой же парень, как мы, может что-то делать и делает".

Огер отметил, что Децл рос и развивался как артист в течение всей карьеры, при этом музыкант ушёл из "попсы в довольно протестный андеграунд". Продюсер добавил, что это редкая история, когда музыкант после стадионов и "болезненного разрыва с продюсером" смог построить независимую карьеру, остаться честным перед собой и перед своей аудиторией.

Рэпер Децл умер около часа ночи в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Он скончался от остановки сердца. Ему было 35 лет.