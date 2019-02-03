"Можно было поговорить обо всём". Рэпер ST рассказал, каким запомнит Децла

По словам исполнителя, Кирилл Толмацкий вдохновил целое поколение мальчишек заниматься рэпом.

Рэпер ST выразил соболезнования семье и близким Децла, с которым он был в дружеских отношениях, передаёт телеграм-канал LIFE SHOT. Говоря о Кирилле Толмацком, Александр Степанов отметил, что тот ему запомнился как интереснейший собеседник.

— С Кириллом можно было поговорить обо всём — от музыки до религии, до каких-то там гипотез совершенно безумных. Он был очень образованным, очень умным, начитанным, хорошо информированным человеком, интересным собеседником, со свойственным ему чувством юмора, — вспомнил ST.

Рэпер также рассказал, что около трёх-четырёх лет назад он ездил на концерт к Децлу в Краснодар и взял с собой кассету с треками Толмацкого.

— Вот, он тогда ещё долго смеялся. Говорит: "Издеваешься? Серьёзно хочешь, чтоб я тебе её подписал?" Я говорю: "Кирюх, я серьёзно хочу".

На своей странице в "Инстаграме" ST уточнил, что речь идёт о первой кассете исполнителя под названием "Кто ты?".

— Твоё творчество вдохновило меня и целое поколение мальчишек заниматься рэпом! — написал Степанов. — Покойся с миром, Кирилл!

Напомним, Децл умер минувшей ночью после выступления в ижевском лаундж-баре Posh от остановки сердца. Ему стало плохо в гримёрке. Приехавшие спустя пять минут врачи скорой на протяжении получаса пытались его реанимировать, но безуспешно. Как ранее писал Лайф, отец рэпера Александр Толмацкий сообщил, что поедет за сыном в Ижевск. Точная причина смерти исполнителя пока не ясна.