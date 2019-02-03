Бьёт и орёт матом. Пациентов больницы возмутила мать, издевающаяся над младенцем

По их словам, женщина позволяет себе швырять двухмесячного кроху на кровать и кусать.

Жительница Челябинска издевается над своим малышом, с которым лежит в областной детской клинической больнице. Остальным пациенткам медучреждения приходится спасать двухмесячного ребёнка от буйной мамаши. Об этом пишет паблик "Типичный Челябинск".

— Она позволяет себе кинуть его на кровать, ругаться на него матом и говорить, насколько ребёнок ей надоел. Также она нанесла телесные повреждения малышу: укусила его в лоб, ударила по лицу, — рассказала одна из пациенток больницы.

По её словам, малышу понадобилась госпитализация по вине матери — она его уронила. Врачи провели ребёнку операцию и сейчас он поправляется, однако издевательства матери даром не проходят. Малютка много плачет, беспокойно спит, боится и вздрагивает даже от своего дыхания.

Пациентки из других палат пожаловались сотрудникам больницы на женщину. После этого с ней провели беседу психолог и юрист медучреждения. Сейчас она начала вести себя спокойней и лучше относиться к ребёнку.