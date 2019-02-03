В Германии предложили России увезти спорные ракеты за Урал

США, в свою очередь, могли бы разрешить России провести инспекцию своих ракет-перехватчиков в Румынии, считают немецкие политики.

России для спасения ДРСМД посоветовали разместить пусковые комплексы для ракет 9М729 за Уралом, чтобы они не смогли достичь территории Европы. Таким мнением с газетой Frankfurter Allgemeine поделились эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер и зампредседателя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

По мнению политиков, такой шаг Москвы мог бы восстановить доверие со стороны Вашингтона и привести к восстановлению переговоров между Россией и США.

Кизеветтер отметил, что передислокация должна проходить под "строгим и непрерывным" контролем — перебросить комплексы обратно можно "практически в одночасье".

Кизеветтер и Мютцених рассказали, что в качестве ответного шага Соединённые Штаты могли бы разрешить России проинспектировать ракеты-перехватчики США, базирующиеся в Румынии.

Издание отмечает, что политики высказали свои точки зрения отдельно друг от друга в двух различных интервью.

Ранее сообщалось, что в центре противостояния США и Китая без ДРСМД окажется Япония.