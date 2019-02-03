"Жалкое зрелище". В РПЦ оценили церемонию интронизации Епифания в Киеве

"Новая церковь" Украины была образована 15 декабря на прошедшем в Киеве "объединительном соборе".

В РПЦ назвали жалким зрелищем церемонию интронизации главы "новой церкви" на Украине митрополита Епифания. По словам представителя Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, невысокий уровень гостей свидетельствует о том, что в целом церковное православное сообщество в мире не поддержало решение Константинополя по учреждению Православной церкви Украины (ПЦУ).

— Жалкое зрелище, — приводит слова Александра Волкова ТАСС. — Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли".

Напомним, "новая церковь" Украины была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве. Как ранее писал Лайф, сегодня в столице Украины состоялась интронизация главы ПЦУ.