Семьям погибших в ДТП с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей

По последним данным, жертвами трагического происшествия стали семь человек, четверо из них — дети.

Семьям жителей Смоленской области, погибших в результате жуткой аварии с автобусом под Калугой, выплатят по 1 млн рублей. Такое распоряжение дал губернатор региона Алексей Островский.

Средства на компенсацию выделят из резервного фонда Администрации Смоленской области. Кроме того, власти намерены оказать помощь пострадавшим, включая доставку их родственников в Калужскую область.

По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники. Госпитализация понадобилась 23 детям и девяти взрослым. Ранее в МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП.