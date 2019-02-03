Семьям погибших в ДТП с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей

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Семьям погибших в ДТП с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей

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Фото: © VK/ Автограф-медиа

По последним данным, жертвами трагического происшествия стали семь человек, четверо из них — дети.

Семьям жителей Смоленской области, погибших в результате жуткой аварии с автобусом под Калугой, выплатят по 1 млн рублей. Такое распоряжение дал губернатор региона Алексей Островский.

Средства на компенсацию выделят из резервного фонда Администрации Смоленской области. Кроме того, власти намерены оказать помощь пострадавшим, включая доставку их родственников в Калужскую область.

По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники. Госпитализация понадобилась 23 детям и девяти взрослым. Ранее в МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП.

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