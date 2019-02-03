Шубы на изготовку! Жителей Москвы предупредили о приближении сильных морозов

В городе будет облачно с прояснениями, сильных ветров синоптики не прогнозируют. Отмечается, что для февраля эта погода комфортна в московском регионе.

Аномально тёплая погода в столице сменится морозом, который характерен для начала февраля. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что пока погода в Москве очень тёплая — примерно на семь-девять градусов выше климатической нормы.

— Уже во вторник ожидается заметное повышение атмосферного давления, и температура начнёт понижаться, — рассказал Вильфанд.

По его словам, влияние на московский регион окажут сибирские холода.

Вильфанд сообщил, что утром во вторник температура воздуха в столице составит около нуля градусов, а ближе к вечеру 5 февраля опустится до минус семи градусов. В ночь на 6 февраля в Москве ожидается до 10 градусов мороза.

Уточняется, что заметные осадки в столичном регионе будут наблюдаться лишь во второй половине среды и первой половине четверга.

Ранее Лайф сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидаются циклонические вихри.