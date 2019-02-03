Роковая поездка детей на конкурс в Калугу была инициативой хореографа

В момент страшной аварии Миронова тоже находилась в автобусе, но пока ничего объяснить не может: она в шоке.

Роковую поездку школьников на музыкальный конкурс в Калугу, по пути куда погибло семь человек и пострадало 32, лично организовала хореограф детского ансамбля "Колибри" Елена Миронова. Об этом рассказала директор Дома культуры (ДК) города Ярцево Татьяна Пастухова.

— Данная поездка — её инициатива, она не была санкционирована нами. Миронова сама всё организовала... Мы даже не знаем, кто именно из наших ребят поехал. Вот сейчас выясняем, обзваниваем родителей, — цитирует её РИА "Новости".

По словам Пастуховой, хореограф тоже была в автобусе в момент страшной аварии, но пока ничего толком объяснить не может: находится в шоке. Миронова чудом выжила, но получила травмы.

По последним данным, в результате ДТП на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма погибло семь человек, четверо из них — школьники. Госпитализация понадобилась 23 детям и девяти взрослым. Ранее в МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП. Родным жертв трагедии выплатят по 1 млн рублей.