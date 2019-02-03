"Мальчик мой, куда же ты ушёл". Алла Пугачёва отреагировала на смерть Децла

Российские артисты продолжают писать слова соболезнования о популярном рэп-исполнителе.

Российская певица Алла Пугачёва отреагировала на смерть Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Соответствующую публикацию артистка сделала на личной странице в Instagram.

— Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушёл? — написала Пугачёва.

Эта публикация Аллы Пугачёвой уже получила более 50 тысяч лайков.

Напомним, рэпер Децл умер сегодня примерно в час ночи. Это произошло в кафе Posh в центре города Ижевска после концерта. Ему было 35 лет.

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