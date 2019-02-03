Израиль начал строительство бетонного забора вокруг сектора Газа

Премьер страны отметил, что стена предотвратит проникновение террористов из Газы в Израиль наземным путём.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о начале возведения бетонного забора вокруг сектора Газа, пишет Jerusalem Post.

— В конце недели мы начали строительство забора на границе с Газой. Барьер предотвратит проникновение террористов из Газы на нашу территорию. Те, кто в Газе, должны понимать, что, если они не будут соблюдать спокойствие, мы не будем стесняться действовать, — цитирует издание слова премьера страны.

В сообщении Министерства обороны Израиля отмечается, что барьер будет подобен тому, что установлен на границе с Египтом, однако в нём будут значительные улучшения, в том числе инновационные элементы безопасности. Длина нового заграждения составит 65 километров, а высота — шесть метров.

Ранее Лайф сообщал о нанесении израильской авиацией ударов по сектору Газа.