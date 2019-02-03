Назван персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне

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Назван персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне

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Кадр из фильма Игра престолов | Сезон 8 | Официальный Tease: Dragonstone (HBO)  youtube.com

Источники утверждают, что актёра Эйдана Гиллена фанаты шоу увидят в последнем сезоне.

Американские журналисты сообщили, что в финальном сезоне "Игры престолов" должен будет воскреснуть один из главных персонажей шоу. Предполагается, что им будет Петир Бейлиш, которого прозвали Мизинцем.

<p>Фото: © Game of Thrones</p>

Фанаты сериала разделяют эти слухи. Однако они считают, что Бейлиш всегда был жив, даже несмотря на то, что Арья и Санса Старк казнили его в конце седьмого сезона. Поклонники шоу предполагают, что последние шесть эпизодов Мизинец продолжит достигать своей цели — манипулировать героями, чтобы в итоге самому занять Железный Трон.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля.

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