Франция поставила Мадуро ультиматум по поводу проведения выборов

Франция признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы, если о новых выборах не будет объявлено до вечера воскресенья 3 февраля. Об этом заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.
— Выборы Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмёт на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, — сказала Луазо.
Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны 23 января на период действия временного правительства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.
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