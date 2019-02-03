Франция поставила Мадуро ультиматум по поводу проведения выборов

Во французском МИД заявили, что выборы Николаса Мадуро были фарсом и он должен взять на себя обязательства по организации нового голосования.

Франция признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы, если о новых выборах не будет объявлено до вечера воскресенья 3 февраля. Об этом заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

— Выборы Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмёт на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, — сказала Луазо.

Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны 23 января на период действия временного правительства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.