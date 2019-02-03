В Кабо-Верде суд отправил под арест задержанных российских моряков

Решения об их судьбе пока не принималось — следственные действия по факту обнаружения наркотиков ещё продолжаются.

В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными моряками из России. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Посольстве РФ в этой стране.

— В соответствии с решением суда была избрана мера пресечения содержания под стражей, — приводит РИА "Новости" комментарий посольства.

Там рассказали, что обвинений россиянам не предъявлено. Ещё ведутся следственные действия.

Напомним, о задержании одиннадцати российских моряков стало известно два дня назад. Они работали на судне ESER, которое шло под флагом Панамы в Марокко. Согласно данным местной полиции, на борту нашли огромный груз кокаина.