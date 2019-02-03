Иран пригрозил Европе "стратегическим скачком" в ракетных вооружениях

В Тегеране заявили об отсутствии технических ограничений для увеличения дальности и мощи своих ракет.

Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если Европа или другие государства будут давить на Тегеран. Об этом заявил замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами в эфире телеканала PressTV.

— Если европейцы и другие захотят продолжить ракетное разоружение Исламской Республики Иран на основе заговора, у нас не будет другого выбора, кроме как прибегнуть к стратегическому скачку, — подчеркнул офицер.

Салами заявил об отсутствии у Тегерана технических ограничений для увеличения дальности и разрушительной мощи своих ракет. По его словам, республика этого не делает, исключительно исходя из собственной оборонительной стратегии. Генерал предупредил, что Иран может изменить данную политику, если другие государства решат заставить её уничтожить свой ракетный арсенал большой дальности.

Накануне вооружённые силы исламской республики показали новую крылатую ракету "Ховейзе" (Hoveyzeh), которая обладает дальностью полёта в 1350 километров.