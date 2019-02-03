СК показал, что осталось от опрокинувшегося под Калугой автобуса

Внутри салона ряд кресел отсутствует, а почти все оставшиеся сиденья повреждены.

Следственный комитет России показал, что осталось от опрокинувшегося под Калугой автобуса, в котором ехало более 40 человек, большинство из которых дети. На снятых правоохранителями кадрах видно, что транспортное средство перевернули обратно и оно стоит на колёсах, однако у автобуса полностью отсутствует крыша.

Внутри же салона ряд кресел отсутствует, почти все оставшиеся сиденья повреждены.

По факту ДТП СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники. Госпитализация понадобилась 23 детям и девяти взрослым. Ранее в МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП.