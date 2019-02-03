Стихийный мемориал появился у ДК в Ярцево, где занимались погибшие дети

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Стихийный мемориал появился у ДК в Ярцево, где занимались погибшие дети

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Фото: © Телеграм-канал Life Shot

Местные жители несут к зданию игрушки, свечи и цветы. По последним данным, в результате аварии погибло семь человек, ещё 32 человека пострадали.

Стихийный мемориал появился у Дома культуры в городе Ярцево Смоленской области, где занимались попавшие в ДТП под Калугой дети. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как отмечается, люди несут к ДК цветы, свечи и игрушки.

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В результате ДТП на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма погибло семь человек, в том числе четверо школьников. Роковая поездка на музыкальный конкурс была организована хореографом детского ансамбля "Колибри".

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