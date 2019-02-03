"Бледненький был". Соседи Децла рассказали о последних днях его жизни

Жильцы по дому вспоминают, что музыкант выглядел уставшим и нуждающимся в отдыхе.

Соседи рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который ушёл из жизни сегодня ночью в возрасте 35 лет, рассказали о последних днях жизни музыканта. По их словам, именитый жилец был спокойным и интеллигентным. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

— Такой парнишка хороший. Я его Кирюша называла. Он бледненький был в последнее время. Мне кажется, нужен был уход ему, немножко отдохнуть надо было. Он всё время ездил на гастроли — зарабатывал деньги, — рассказала одна из соседок.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью после выступления в ижевском лаундж-баре Posh. Ему стало плохо в гримёрке. Приехавшие спустя пять минут врачи на протяжении получаса пытались его реанимировать, но безуспешно. Отец рэпера Александр Толмацкий собирается поехать за телом сына в Ижевск. Соболезнования в связи со смертью музыканта выразили бывшие коллеги и друзья. Шнуров посвятил Децлу стихотворение. Ранее власти оценили идею о памятной доске на доме Децла.