Экономист оценил вероятность взлёта доллара до 85 рублей

Американский регулятор планирует снизить стоимость кредитования в текущем году, что повысило привлекательность рубля, взявшего курс на отметку в 65 за доллар.

Вероятность того, что рубль рухнет до отметки в 85 за доллар и 95 за евро, крайне мала и не превышает 1%. Об этом заявил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко в беседе с "Российской газетой".

— В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару. В последние дни месяца российская валюта и другие активы развивающихся стран укреплялись благодаря изменению риторики ФРС США.

По мнению эксперта, американский регулятор планирует повременить с увеличением процентной ставки или совсем снизить стоимость кредитования в 2019 году. Такой расклад повышает привлекательность рубля, взявшего курс на отметку в 65 за доллар.

Поводом для роста рубля может стать улучшение ситуации на нефтяном рынке и дальнейшее уменьшение курса доллара. Увеличение стоимости сырья поможет только в том случае, если правительство США разрешит свои внутренние проблемы и вернётся к обсуждению очередных санкций против России.

Напомним, в начале января курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года.