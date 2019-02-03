Трамп рассказал, что отказался встречаться с Мадуро

Американский лидер рассказал, что запрос о встрече поступил от президента Венесуэлы несколько месяцев назад.

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о встрече. Об этом он сообщил в ходе интервью в программе Face the Nation на телеканале CBS.

— Ну, он просил о встрече, и я отказал, потому что мы очень далеко продвинулись в этом процессе. Там есть молодой и энергичный джентльмен, но есть и другие люди в той же группе... — если вы говорите о демократии — это действительно демократия в действии, — ответил Трамп на вопрос Маргарет Бреннан о том, стал бы он лично проводить переговоры с Мадуро, пытаясь убедить его уйти в отставку.

По словам американского президента, Мадуро просил о встрече с ним несколько месяцев назад.

В январе лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя временным президентом страны. Мадуро в ходе выступления на митинге в Каракасе заявил, что является единственным конституционным президентом.