Заведено дело на главу фирмы, которой принадлежит перевернувшийся автобус

Как отмечается, оно открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя фирмы, которой принадлежал попавший в ДТП в Калужской области автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя группы Госавтоинспекции России, работающего на месте трагедии.

— Также в отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, СУ СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, — пишет агентство.

Утром 3 февраля автобус с детьми из Смоленской области попал в ДТП под Калугой. В результате погибло семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Спасателям пришлось разрезать железо, чтобы достать пассажиров и водителя.