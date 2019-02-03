Генпрокуратура Украины опровергла слова Луценко о закрытии следствия по Майдану

Расследования по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году продолжаются, обратные утверждения генпрокурора Украины Юрия Луценко не соответствуют действительности. Об этом заявил глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Незалежной Сергей Горбатюк.

— Следствие ещё не завершено, — заявил он в эфире "Общественного ТВ". Горбатюк пояснил, что принятие такого решения находится в компетенции прокурора по делу, а не генпрокурора страны.

1 февраля Луценко объявил об окончании досудебного расследования по делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Он заявил, что более 160 человек являются подозреваемыми, 50 из них уже находятся на скамье подсудимых по данному делу.