В Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам

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В Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

По предварительным данным, 51-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который вечером 2 февраля произвёл несколько выстрелов в сторону жилых домов в посёлке Белые Берега Брянской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в доме подозреваемого были найдены две единицы незарегистрированного охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия марки ИЖ, а также патроны различного калибра.

51-летнего мужчину передали сотрудникам Управления МВД России по Брянской области. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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