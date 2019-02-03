В российских колониях и СИЗО появятся хосписы

Представитель ФСИН пояснил, что в тюрьмах тяжелобольные заключённые умирают в мучениях, дожидаясь решения об освобождении.

Федеральная служба исполнения наказаний обустроит в больницах российских тюрем палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья. Об этом сообщил заместитель директора службы Валерий Максименко в беседе с агентством "Интерфакс".

— Директор службы Геннадий Корниенко отдал распоряжение организовать в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты для тяжёлых больных, которые ждут решения суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья, — сказал Максименко.

По его словам, в тюрьмах заключённые с неизлечимыми болезнями умирают в мучениях, не дожидаясь решения об освобождении. Поэтому данная тема "для ФСИН более чем актуальна".

Максименко отметил, что в 2018 году умерло 732 тяжелобольных заключённых в ожидании постановления суда. После появления хосписов за больными будут присматривать другие заключённые на платной основе, а также медработники, отбор которых уже проводится.

Ранее Лайф сообщал, что законопроект о паллиативной помощи был принят в первом чтении Госдумы в середине января.