В российских колониях и СИЗО появятся хосписы

Федеральная служба исполнения наказаний обустроит в больницах российских тюрем палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья. Об этом сообщил заместитель директора службы Валерий Максименко в беседе с агентством "Интерфакс".
— Директор службы Геннадий Корниенко отдал распоряжение организовать в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты для тяжёлых больных, которые ждут решения суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья, — сказал Максименко.
По его словам, в тюрьмах заключённые с неизлечимыми болезнями умирают в мучениях, не дожидаясь решения об освобождении. Поэтому данная тема "для ФСИН более чем актуальна".
Максименко отметил, что в 2018 году умерло 732 тяжелобольных заключённых в ожидании постановления суда. После появления хосписов за больными будут присматривать другие заключённые на платной основе, а также медработники, отбор которых уже проводится.
Ранее Лайф сообщал, что законопроект о паллиативной помощи был принят в первом чтении Госдумы в середине января.
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