Порошенко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

На данный момент в комиссии зарегистрировано более 20 кандидатов, среди которых Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко спустя месяц после начала в стране избирательной кампании подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщил его советник Юрий Бирюков в "Фейсбуке".

— Я же говорил — не делайте себе нервы, всё под контролем. Он медленно спустится с горы и... — написал он, опубликовав фотографии Порошенко с женой за подачей документов в комиссию.

Напомним, предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК. Уже зарегистрировано более 20 кандидатов, среди которых и ныне лидирующий в опросе народного мнения комик Владимир Зеленский, и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Сами выборы назначены на 31 марта.