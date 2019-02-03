После жуткого ДТП под Калугой "Группа ГАЗ" предложила запретить старые автобусы

В компании отметили, что постоянно отслеживает и анализирует происшествия, как с участием как своей техники, так и транспортных средств других производителей.

После смертельного ДТП под Калугой "Группа ГАЗ" предложила запретить использование старых автобусов для пассажирских перевозок. Так в компании прокомментировали возможные причины аварии с автобусом MAN, который, по предварительной информации, на момент перевозки детей эксплуатировался 30 лет.

— Необходимо ограничить возраст эксплуатации автобусов в целях безопасности, — приводит ТАСС сообщение компании. — Данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад.

В "Группе ГАЗ" отметили, что с учётом риски отказа системы управления у старой техники очень высоки, а запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5 — 2,5 раза.

В компании отметили, что постоянно отслеживает и анализирует происшествия, как с участием как своей техники, так и транспортных средств других производителей. В то же время в "Группе ГАЗ" отметили, что за рубежом во многих странах автобусы старше 10 лет для пассажирский перевозок не используют.

Напомним, сегодня утром автобус с детьми из Смоленской области попал в ДТП под Калугой. В результате аварии погибло семь человек, в числе которых четверо детей. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Как писал Лайф, заведено дело на главу фирмы, которой принадлежит автобус.