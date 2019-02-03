Пушков не оценил идею немецкого политика вывезти спорные ракеты за Урал

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Пушков не оценил идею немецкого политика вывезти спорные ракеты за Урал

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

Сенатор с иронией отметил, что такие предложения поступают в мирных целях без мысли об угрозах в адрес России.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение о размещении пусковых комплексов для ракет 9М729 за Уралом.

— В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовёт США установить ядерные ракеты в Польше — поближе к границам России, — написал сенатор в твиттере, отметив, что в странах НАТО Москве предлагают "неравное уравнение".

Пушков с иронией отметил, что предложения, разумеется, поступают "в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России".

Ранее Лайф сообщал, что эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер и зампредседателя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених посоветовали Москве увезти за Урал спорные ракеты ради спасения ДРСМД.

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