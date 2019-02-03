Пушков не оценил идею немецкого политика вывезти спорные ракеты за Урал

Сенатор с иронией отметил, что такие предложения поступают в мирных целях без мысли об угрозах в адрес России.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение о размещении пусковых комплексов для ракет 9М729 за Уралом.

— В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовёт США установить ядерные ракеты в Польше — поближе к границам России, — написал сенатор в твиттере, отметив, что в странах НАТО Москве предлагают "неравное уравнение".

В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2019 г.

Пушков с иронией отметил, что предложения, разумеется, поступают "в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России".

Ранее Лайф сообщал, что эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер и зампредседателя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених посоветовали Москве увезти за Урал спорные ракеты ради спасения ДРСМД.