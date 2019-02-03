Трамп оставил на усмотрение генпрокурора раскрытие улик по "российскому делу"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение по обнародованию результатов расследования по "российскому делу" будет принимать генпрокурор США.

— Полностью зависит от генпрокурора, — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Напомним, спецслужбы США приписывают России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и три компании в том, что они пытались вмешаться в выборы президента в 2016 году.

Ранее компания Concord Management and Consulting, которая обвиняется во "вмешательстве", потребовала доступа к материалам дела, чтобы иметь возможность подготовиться к суду. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступил против этого.