Савченко попросила без денег признать её кандидатом в президенты

Как отмечается, залог в 2,5 миллиона гривен был проигнорирован, однако сестра нардепа заявила, что они действуют, придерживаясь норм конституции страны.

Лидер Общественно-политической платформы Надежды Савченко Вера Савченко подала за свою сестру Надежду документы для регистрации кандидатом в президенты Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, 3 февраля Савченко вместе с заместителем лидера партии Татьяной Проторченко принесла необходимые документы в ЦИК. Они подали документы без внесения денежного залога.

— Банк открывал нам счёт 26 дней, а открыл за сутки до завершения сбора средств. Поэтому шанса нам не оставили. Но в конституции не сказано о залоге. В конституции написано только про украинца, который должен жить на Украине не менее 10 лет. Поэтому действуем согласно норм конституции, — заявила Вера Савченко.

Ранее Надежда Савченко была выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде своей партии.