"Большая часть этой истории". Тимати назвал Децла пионером хип-хопа в России

Артист отметил, что до сих пор не может поверить в то, как у них вместе всё это начиналось и каких масштабов достиг их успех.

Российский музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, отреагировал на смерть Кирилла Толмацкого (Децла) и назвал его пионером хип-хопа в России. Об этом он написал в своём инстаграме.

— История распорядилась так, что в 99 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как всё это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории, — написал Тимати.

Тимати выложил в инстаграм свою совместную фотографию с Децлом тех времён, когда они были ещё подростками и пока ещё не стали популярными, и попрощался с рэпером.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью после выступления в ижевском лаундж-баре Posh. Он скончался от остановки сердца. Ему было 35 лет.