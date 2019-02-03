"Большая часть этой истории". Тимати назвал Децла пионером хип-хопа в России

Российский музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, отреагировал на смерть Кирилла Толмацкого (Децла) и назвал его пионером хип-хопа в России. Об этом он написал в своём инстаграме.
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Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром.
— История распорядилась так, что в 99 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как всё это получилось тогда и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории, — написал Тимати.
Тимати выложил в инстаграм свою совместную фотографию с Децлом тех времён, когда они были ещё подростками и пока ещё не стали популярными, и попрощался с рэпером.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью после выступления в ижевском лаундж-баре Posh. Он скончался от остановки сердца. Ему было 35 лет.
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