В Чувашии микроавтобус опрокинулся на трассе

По предварительным данным, никто из находившихся в салоне транспортного средства серьёзно не пострадал.

ДТП произошло утром третьего февраля на 52 километре автодороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Водитель микроавтобуса "Луидор" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на левый бок. Как отмечается, микроавтобус принадлежит частной транспортной компании и следовал из села Калинино в Чебоксары.

По предварительным данным, в салоне микроавтобуса находилось порядка десяти человек, никто из них серьёзно не пострадал. В медицинское учреждение после ДТП обратилась одна пассажирка.

53-летний водитель, находившийся за рулём "Луидора", прошёл медицинское освидетельствование, он не был пьян.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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