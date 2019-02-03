"Нас занесло". Пассажирка опрокинувшегося под Калугой автобуса защитила водителя

По словам женщины, мужчина сначала один спасал детей, а затем на помощь пришли проезжавшие мимо люди.

Одна из пассажирок автобуса, который вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Калужской области, считает, что в произошедшей трагедии нет вины водителя. По её мнению, всё произошло по воле случая.

— Мы ехали нормально, но потом каким-то образом нас занесло. Водитель просто не справился с управлением. Он сам вышел, был в шоке, девочку вытащил первую, потом ещё многих детей вытащил, — рассказала она "Пятому каналу".

Пассажирка рассказала, что мужчина сначала один вызволял детей из перевёрнутого автобуса. После этого, заметив произошедшее, проезжавшие мимо водители начали останавливаться и помогать.

Страшная авария произошла сегодня, 3 февраля, на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус с детским танцевальным ансамблем вылетел в кювет и перевернулся. В нём находилось 45 человек. Семь человек, четверо из которых — школьники, погибли на месте. Ещё 23 детям и девяти взрослым понадобилась госпитализация. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Он был задержан.