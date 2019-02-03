"Нас занесло". Пассажирка опрокинувшегося под Калугой автобуса защитила водителя

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"Нас занесло". Пассажирка опрокинувшегося под Калугой автобуса защитила водителя

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По словам женщины, мужчина сначала один спасал детей, а затем на помощь пришли проезжавшие мимо люди.

Одна из пассажирок автобуса, который вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Калужской области, считает, что в произошедшей трагедии нет вины водителя. По её мнению, всё произошло по воле случая.

— Мы ехали нормально, но потом каким-то образом нас занесло. Водитель просто не справился с управлением. Он сам вышел, был в шоке, девочку вытащил первую, потом ещё многих детей вытащил, рассказала она "Пятому каналу".

Пассажирка рассказала, что мужчина сначала один вызволял детей из перевёрнутого автобуса. После этого, заметив произошедшее, проезжавшие мимо водители начали останавливаться и помогать.

Страшная авария произошла сегодня, 3 февраля, на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус с детским танцевальным ансамблем вылетел в кювет и перевернулся. В нём находилось 45 человек. Семь человек, четверо из которых — школьники, погибли на месте. Ещё 23 детям и девяти взрослым понадобилась госпитализация. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Он был задержан.

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