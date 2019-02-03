Трамп не намерен выводить войска из Южной Кореи из-за сделки с КНДР

Президент США напомнил, что содержание там 40 тысяч солдат обходится стране очень дорого.

У Соединённых Штатов нет планов по выводу войск из Республики Корея в рамках договорённостей с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в интервью в программе Face the Nation на телеканале CBS сообщил лидер США Дональд Трамп.

— Может быть, когда-нибудь. Кто знает. Вы знаете, что это очень дорого оставлять их там. Вы знаете это. У нас в Южной Корее размещены 40 тысяч военнослужащих, это очень дорого. Но у меня нет планов, я никогда даже не обсуждал их вывод, — заявил Трамп, отвечая на вопрос о базировании солдат США в Южной Корее.

Президент США отметил, что у Вашингтона есть все шансы на заключение сделки с Пхеньяном. По словам Трампа, северокорейский лидер устал от того, через что ему приходится проходить. Миллиардер заявил, что у Ким Чен Ына есть все шансы сделать КНДР "огромным экономическим гигантом".

В интервью Дональд Трамп также назвал число военнослужащих, находящихся в Сирии.