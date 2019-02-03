Обиделась. Волочкова устроила скандал на шоу из-за слов про "абсолютное быдло"

Балерина заявила, что имеет право на своё мнение, несмотря на мнение других по поводу её слов.

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на съёмках ТВ-шоу "Звёзды сошлись" на канале НТВ, повздорив с актрисой Юлией Рутберг. Как оказалось, это произошло из-за разных взглядов артисток на тату.

В программе обсуждали племянницу Александра Маршала и её молодого человека, торс которого и часть головы были покрыты татуировками, которые балерина посчитала некрасивыми. Актриса же заступилась за пару, призвав не осуждать людей, которые никому не сделали ничего плохого.

— Мы с вами сейчас, отчасти некоторые, ведём себя как абсолютное быдло, — сказала она.

Волочкова намёк поняла и заявила, что имеет право на своё мнение, подчеркнув, что представляла страну на мировых сценах и может себе позволить говорить то, что считает нужным, несмотря на мнение других.

— Больше хотите мне судилище устроить, чем я ребятам, — возмутилась танцовщица. — Милая моя, я вам что, кукла, что ли?

В то же время она отметила, что у неё есть несколько наколок на теле — их ей сделал тайский монах, который "разукрашивал" саму Анджелину Джоли. В целом же тату, по мнению Волочковой, хорошо смотрятся только на "эстетическом теле", а мужчине, которого обсуждали в студии, не мешало бы, по её мнению, походить в спортзал.

Позже балерина опубликовала отрывок из шоу на своей странице в "Инстаграме", отметив, что "искренне смеялась".