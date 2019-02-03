Марин Ле Пен заявила о попытке Евросоюза развязать в Ирландии гражданскую войну

Ирландия остаётся в ЕС, и её жители не хотят введения физической границы с Северной Ирландией, частью Соединённого Королевства.

Европейский союз своими условиями сделки по Brexit стремится создать в Ирландии своего рода гражданскую войну, заявила Марин Ле Пен в эфире BFMTV.

— Евросоюз, на самом деле, пытается развязать в некой форме гражданскую войну в Ирландии. Возобновить конфликт, который существовал в Ирландии, — рассказала лидер партии "Национальное объединение".

По словам политика, цель Евросоюза в том, чтобы сделать "развод как можно более болезненным". По мнению Ле Пен, он станет таким в большей степени для ЕС, нежели для Соединённого Королевства.

В сентябре 2018 года лидер "Национального объединения" выступила с предложением о замене Евросоюза на Союз европейских наций.