Марин Ле Пен заявила о попытке Евросоюза развязать в Ирландии гражданскую войну

Европейский союз своими условиями сделки по Brexit стремится создать в Ирландии своего рода гражданскую войну, заявила Марин Ле Пен в эфире BFMTV.
— Евросоюз, на самом деле, пытается развязать в некой форме гражданскую войну в Ирландии. Возобновить конфликт, который существовал в Ирландии, — рассказала лидер партии "Национальное объединение".
#Brexit : "L'union européenne cherche à créer une sorte de guerre civile (en Irlande)", a déclaré @MLP_officiel #BFMPolitique— BFMTV (@BFMTV) 3 февраля 2019 г.
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По словам политика, цель Евросоюза в том, чтобы сделать "развод как можно более болезненным". По мнению Ле Пен, он станет таким в большей степени для ЕС, нежели для Соединённого Королевства.
В сентябре 2018 года лидер "Национального объединения" выступила с предложением о замене Евросоюза на Союз европейских наций.
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