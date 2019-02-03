"Им повезло!" Врач сообщил о состоянии женщин, выживших в жутком ДТП под Калугой

По словам медика, у трёх пассажирок зафиксировали различные переломы и ушибы мягких тканей.

Врачам удалось стабилизировать состояние трёх женщин, пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе в Калужской области. О травмах пассажирок транспортного средства рассказал Лайфу главврач больницы в Калуге, куда они поступили.

По его словам, к ним после жуткого ДТП доставили шесть пассажирок автобуса, детей отвезли в другую больницу. Трёх женщин отпустили после оказания медпомощи, остальным понадобилась госпитализация.

— У одной женщины перелом лопатки, у второй — перелом ключицы и ушибы мягких тканей. Одна женщина госпитализирована в отделение торакальной хирургии с ушибом грудной клетки с пульмонитом... Угрозы для их жизни и здоровья нет. Им повезло! — заключил врач.

Страшная авария произошла сегодня, 3 февраля, на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус с детским танцевальным ансамблем вылетел в кювет и перевернулся. В нём находилось 45 человек. Семь человек, четверо из которых — школьники, погибли на месте. Ещё 23 детям и девяти взрослым понадобилась госпитализация. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Он был задержан.