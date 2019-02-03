Заболевшую жительницу Кировской области на санях довезли до скорой

Женщина живёт в отдалённой деревне, путь к которой замело снегом, и автомобиль проехать не смог.

Жительницу деревни Вязовка в Кировской области на санях довезли до автомобиля скорой помощи. Как сообщили в региональном отделении МЧС, самостоятельно машина скорой в отдалённую деревню добраться не могла из-за снега.

— Выяснилось, что населённый пункт, откуда поступил звонок, находится в пяти-шести километрах от трассы, — отметили в ведомстве. — Живёт там всего одна семья: муж и заболевшая женщина, к которой спешила медицинская бригада.

Для оказания помощи на место доставили на автомобилях два снегохода. Один из них прокладывал путь, а второй с санями вёз медиков. Когда женщине оказали помощь, её одели и перенесли в сани, после чего уже на машине скорой привезли в районную больницу.