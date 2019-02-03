Мартин Фриман заплатил более $6 млн, чтобы быть соседом Камбербэтча

Британский актёр Мартин Фриман купил дом по соседству с напарником по сериалу Бенедиктом Камбербэтчем, сообщает газета Daily Mail.
Актёры исполнили главные роли в сериале "Шерлок", который вышел на канале Би-би-си и моментально стал хитом. Камбербэтч сыграл сыщика Шерлока Холмса, а Фриман — его напарника доктора Джона Ватсона.
Как сообщает издание, за новый дом с пятью спальнями и винным погребом Фриман заплатил 5 млн фунтов стерлингов (6,5 млн долларов). Жильё находится в богатом районе, где любят покупать недвижимость британские звёзды кино и телевидения.
Ранее Мартин Фриман признался, что больше не получает удовольствия от сериала.
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