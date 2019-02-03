Порошенко пробрался в ЦИК с чёрного хода

Пётр Порошенко пробрался в ЦИК, чтобы подать документы для регистрации кандидатом в президенты Украины, с чёрного хода. Дело в том, что у главного входа политика ждали активисты. Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова.

— Порошенко идёт подавать документы в ЦИК через чёрный ход, тайно, прячась от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один очень неудобный вопрос: кто заказал Катю Гандзюк, — написала она в "Фейсбуке".

Как уже сообщал Лайф, советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, однако 4 ноября скончалась.