На Украине вступил в силу закон, позволяющий ВСУ импортировать оружие

Новые правила позволяют оптимизировать и ускорить процесс закупки в случае необходимости.

На Украине вступил в силу закон, согласно которому Минобороны страны может напрямую закупать вооружения у стран НАТО. Он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 2 февраля.

Государственным заказчикам государственного оборонного заказа предоставлена возможность непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Это позволит сэкономить средства на услугах посредников и при необходимости оптимизирует и ускорит процесс закупки.

Лайф сообщал, что 17 января Рада разрешила Минобороны Украины напрямую закупать оружие из-за рубежа. Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко.