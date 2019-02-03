Грузовой поезд насмерть сбил двух молодых людей в Ленобласти

Грузовой поезд насмерть сбил двух молодых людей на железнодорожной станции Жихарево в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.
Вечером 2 февраля двое юношей 2000 и 2003 годов рождения попытались перебежать железнодорожные пути недалеко от регулируемого пешеходного перехода. В это время шёл грузовой поезд, о чём предупреждали звуковые и световые сигналы.
— Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — уточнили в управлении.
Молодые люди погибли на месте. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Выясняются все обстоятельства ЧП.
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