Грузовой поезд насмерть сбил двух молодых людей в Ленобласти

Погибшие перебегали железнодорожные пути в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Грузовой поезд насмерть сбил двух молодых людей на железнодорожной станции Жихарево в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером 2 февраля двое юношей 2000 и 2003 годов рождения попытались перебежать железнодорожные пути недалеко от регулируемого пешеходного перехода. В это время шёл грузовой поезд, о чём предупреждали звуковые и световые сигналы.

— Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — уточнили в управлении.

Молодые люди погибли на месте. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Выясняются все обстоятельства ЧП.