Без признания и поздравлений. В РПЦ прокомментировали интронизацию Епифания

"Новая церковь" на Украине не получила признания Поместных православных церквей мира, кроме учредившего её Константинопольского патриархата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Николая Балашова.
— Ни одна Поместная церковь не направила поздравлений новоизбранному "предстоятелю", никто, кроме оказавшегося в одиночестве Константинопольского патриарха Варфоломея, не прислал своих представителей, — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей.
Балашов отметил, что это "ясно свидетельствует о позиции Поместных православных церквей".
Ранее представитель Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков назвал жалким зрелищем церемонию интронизации Епифания в Киеве.
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