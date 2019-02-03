Без признания и поздравлений. В РПЦ прокомментировали интронизацию Епифания

В РПЦ отметили, что такое положение дел свидетельствует о позиции Поместных православных церквей по вопросу учреждения на Украине новой религиозной структуры.

"Новая церковь" на Украине не получила признания Поместных православных церквей мира, кроме учредившего её Константинопольского патриархата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Николая Балашова.

— Ни одна Поместная церковь не направила поздравлений новоизбранному "предстоятелю", никто, кроме оказавшегося в одиночестве Константинопольского патриарха Варфоломея, не прислал своих представителей, — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей.

Балашов отметил, что это "ясно свидетельствует о позиции Поместных православных церквей".

Ранее представитель Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков назвал жалким зрелищем церемонию интронизации Епифания в Киеве.