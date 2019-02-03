Украинцам посоветовали перейти с колбасы на сало

Также граждан призвали отдавать предпочтение запечённому мясу, печёночному паштету, курятине, форшмаку или хумусу.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун снова дала народу советы по правильному питанию. На этот раз чиновница рассказала об опасности колбасы и призвала заменить её на сало.

— Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Такой бутерброд — пища нездоровая, бесполезная и довольно дорогая, — написала глава Минздрава в "Фейсбуке".

Супрун призвала украинцев отказаться от колбасы в пользу "здоровых" продуктов: запечённого мяса, печёночного паштета, курятины, форшмака или хумуса. К паштетам она рекомендует добавлять овощи, яблоки, зелень, корнеплоды и грибы. Для "правильных" бутербродов, по мнению украинской чиновницы, также подойдёт ломтик сала, чёрный хлеб и горчица. Она добавила, что все предложенные варианты "значительно полезнее и дешевле колбасы".

Отметим, что Супрун известна своими многочисленными и зачастую бесполезными советами в соцсетях. Ранее и. о. министра здравоохранения Украины посоветовала жителям страны отказаться от чёрной икры. А ещё раньше она предложила лечить старческий маразм музыкой.