Украинцам посоветовали перейти с колбасы на сало

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун снова дала народу советы по правильному питанию. На этот раз чиновница рассказала об опасности колбасы и призвала заменить её на сало.
— Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Такой бутерброд — пища нездоровая, бесполезная и довольно дорогая, — написала глава Минздрава в "Фейсбуке".
Супрун призвала украинцев отказаться от колбасы в пользу "здоровых" продуктов: запечённого мяса, печёночного паштета, курятины, форшмака или хумуса. К паштетам она рекомендует добавлять овощи, яблоки, зелень, корнеплоды и грибы. Для "правильных" бутербродов, по мнению украинской чиновницы, также подойдёт ломтик сала, чёрный хлеб и горчица. Она добавила, что все предложенные варианты "значительно полезнее и дешевле колбасы".
Отметим, что Супрун известна своими многочисленными и зачастую бесполезными советами в соцсетях. Ранее и. о. министра здравоохранения Украины посоветовала жителям страны отказаться от чёрной икры. А ещё раньше она предложила лечить старческий маразм музыкой.
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