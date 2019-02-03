Птичку жалко! Похитили ястреба, охранявшего лондонский аэропорт Хитроу

Теперь хозяйка птицы боится за её жизнь: ястреб не станет брать еду у чужих людей.

В Лондоне похищен ястреб по кличке Майло, который охранял от других птиц аэропорт Хитроу, пишет The Sun. По словам хозяйки птицы, хищника украли из автомобиля в тот момент, когда женщина отлучилась по делам.

По данным издания, момент похищения засняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как трое мужчин разбили стекло машины, в которой был ястреб, и вытащили наружу птицу, которая беспокойно махала крыльями.

Владелица 6-летнего Майло убеждена, что у похитителей он проживёт не более нескольких дней, поскольку не привык принимать пищу от незнакомцев. Она объявила вознаграждение тому, кто найдёт птицу, в размере тысячи фунтов стерлингов, это примерно 1,3 тысячи долларов.

Женщина рассказала, что этот ястреб живёт у неё с момента появления на свет и обучен охранять аэропорт от птиц. Она добавила, что Майло может помочь и в борьбе с дронами, из-за которых всё чаще приходится отменять рейсы.