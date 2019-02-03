Эрдоган планирует встретиться с Путиным 14 февраля в Сочи

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на 14 февраля запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

— 14 февраля мы проведём встречу с господином Путиным в Сочи, — сказал Эрдоган.

Напомним, что ранее в МИД Турции сообщали, что именно на эту дату запланирован саммит Россия — Турция — Иран в Сочи.

Отметим также, что предыдущая встреча Путина с Эрдоганом состоялась в Москве 23 января.