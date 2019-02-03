В Воронеже создали граффити в честь героически погибшего в Сирии лётчика

Работа заняла около недели — несколько дней ушло на очищение и грунтовку стены трансформаторной будки.

В Воронеже открыли граффити, где изображён Герой России Роман Филипов. Создание изображения приурочили к первой годовщине со дня гибели лётчика в Сирии, сообщает "Моё! Online".

Выбор места для рисунка объяснил руководитель воронежского отделения организации "Молодая гвардия" Егор Алексеев. По его словам, место у будки — проходное, значит, граффити сможет увидеть большое число людей. К тому же, это отдельно стоящая постройка — в будущем рядом можно будет организовать полноценное памятное место с ограждениями, лавочками, освещением и информационной табличкой.

Работа над граффити заняла около недели. Рисунок выполнен с применением морозоустойчивой краски. Рядом с изображением Филипова нанесены его последние слова — "Это вам за пацанов!"

Ранее Лайф писал, что на территории авиационного полка в Приморском крае, где служил погибший лётчик, был установлен бюст. Летом в родном для Филипова Воронеже был открыт бюст у школы, в которой он учился.

Филипов погиб во время боя с террористами и посмертно был удостоен звания Героя России. Президент Владимир Путин, говоря о лётчике, заявил, что таких героев у других стран никогда не будет.