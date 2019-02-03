Без света и тепла. Ехавший в Петербург поезд застрял в Финляндии из-за снегопада

На помощь "пленникам" непогоды был отправлен ещё один состав, однако и он сломался.

Пассажиры скоростного поезда "Аллегро" № 786, следовавшего из Хельсинки в Петербург, оказались заперты в нём без света и тепла. Из-за сильного снегопада состав встал между станциями Коувола и Вайниккала.

Как стало известно Лайфу, люди уже около двух часов ждут прибытия подмоги. Во всём поезде, за исключением единственного детского вагона, выключился свет. По словам пассажиров, отопление не работает, внутри начинает холодать. Людям раздали протеиновые батончики, но это не сильно может исправить положение — им приходится справлять нужду на улице.

На помощь "пленникам" снега из Лаппеэнранты был отправлен ещё один состав, однако и он остановился из-за технических неполадок.

В пресс-службе железной дороги подтвердили информацию. По их оценкам, поезд прибудет в Петербург с опозданием на 2,5 часа.