В Подмосковье неизвестные выстрелили подростку в живот

К 12-летнему мальчику подошли трое взрослых, один из них выстрелил в него в упор.

В Подмосковном Подольске неизвестные выстрелили подростку в живот, сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, 12-летний Артак гулял в парке рядом с Плещеевской улицей. К нему подошли трое взрослых, один из которых выстрелил в него в упор. Ребёнка увезли в реанимацию, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее Лайф рассказывал об ученике под Красноярском, который устроил стрельбу у школы, чтобы отомстить однокласснику.