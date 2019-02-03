В Подмосковье неизвестные выстрелили подростку в живот

В Подмосковном Подольске неизвестные выстрелили подростку в живот, сообщает телеграм-канал Mash.
Как отмечается, 12-летний Артак гулял в парке рядом с Плещеевской улицей. К нему подошли трое взрослых, один из которых выстрелил в него в упор. Ребёнка увезли в реанимацию, он находится в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал об ученике под Красноярском, который устроил стрельбу у школы, чтобы отомстить однокласснику.
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