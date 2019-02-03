"Вечная проблема". Пригожин рассказал о сложных отношениях Децла с отцом

По словам музыкального продюсера, Толмацкий-старший как никто предвидел популярность своего сына, но между ними царила напряжённость.

У погибшего рэпера Децла были непростые отношения с отцом, заявил продюсер Иосиф Пригожин. Его слова приводит "360".

Он рассказал, что помнит Кирилла Толмацкого (позже известного как Децл) ещё ребёнком, а с его отцом Александром Толмацким очень близко общался, у них были совместные проекты.

По словам Пригожина, именно Толмацкий-старший одним из первых понял, насколько велик потенциал хип-хопа в российском музыкальном мире.

— Надо отдать должное, что ни Тимати, ни кто-либо другой даже близко представить себе не могли, насколько уверенно Александр Толмацкий не то что предсказал, он сказал, что этот жанр станет самым востребованным именно в 20-е годы, — отметил продюсер.

Однако наладить с сыном добрых отношений Александру Толмацкому так и не удалось, добавил Пригожин. Он уверен, что теперь отцу осталось лишь "кусать локти".

Продюсер заявил, что не знает точно, в чём была причина напряжённости между Децлом и его отцом. Он предположил, что это извечная проблема отцов и детей. Пригожин также посетовал, что дети часто не ценят родительской заботы.

Как ранее писал Лайф, рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в клубе Posh в центре города Ижевска. Исполнителю было 35 лет.