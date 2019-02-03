У курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли паразитов в лёгких

Отмечается, что у одного из работников при помощи УЗИ были выявлены кистозные изменения.

В Ульяновске у 26 суворовцев был выявлен эхинококкоз. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Ульяновской области.

Как отмечается, эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у кого из заболевших. На данный момент лучшими специалистами обследовано более 400 воспитанников училища.

Уточняется, что среди работников Суворовского училища к настоящему моменту диагноз не установлен ни у кого, однако кистозные изменения на УЗИ были выявлены у одного человека.

На территории училища проводится эпидемиологическое расследование с участием эпидемиологов, привлечённых Министерством обороны России. Лечение заболевших проводится амбулаторным путём медицинской службой училища под контролем специалистов федеральных учреждений.

Ранее Лайф сообщал, что у воспитанников училища были выявлены патологии в лёгких.